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Глава МИД Венесуэлы ушел в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во второй раз за лето этого года сменил министра иностранных дел страны. Об этом сообщает El Nacional, передает портал «Газета.ру».



Вместо недавно занявшего эту должность Самуэля Монкады теперь МИД возглавит Хорхе Арреаса.



Монкада стал главой МИД Венесуэлы в июне 2017 года вместо ушедшей в кандидаты в национальное учредительное собрание (НУС) Делси Родригес.



Хорхе Арреаса до своего назначения занимал пост министра по экологическому развитию горнодобывающей промышленности. Также за свою карьеру Арреаса занимал должность вице-президента, министра образования и министра науки Венесуэлы.

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