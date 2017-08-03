Дайджест
В Миннесоте обрушилось здание школы
3 август 2017 (17:46)
В результате обрушения школы в американском штате Миннесота погиб один человек, семеро получили травмы. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали, троих из них — с тяжелыми травмами.
По словам главы пожарной службы Миннеаполиса Джона Фруэтеля, тело погибшего было обнаружено среди обломков здания. Еще один человек до сих пор считается пропавшим.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали, троих из них — с тяжелыми травмами.
По словам главы пожарной службы Миннеаполиса Джона Фруэтеля, тело погибшего было обнаружено среди обломков здания. Еще один человек до сих пор считается пропавшим.
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