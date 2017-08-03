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В Миннесоте обрушилось здание школы

В результате обрушения школы в американском штате Миннесота погиб один человек, семеро получили травмы. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали, троих из них — с тяжелыми травмами.



По словам главы пожарной службы Миннеаполиса Джона Фруэтеля, тело погибшего было обнаружено среди обломков здания. Еще один человек до сих пор считается пропавшим.

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