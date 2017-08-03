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С начала года МВД получило 13 жалоб на временную администрацию в «лопнувших» банках

УрБК, Москва, 03.08.2017. В период с января по июнь 2017 года МВД получило 13 жалоб на действия временной администрации в банках, у которых отозвали лицензии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ.



Временную администрацию зачастую составляют сотрудники Агентства по страхованию вкладов.



«Сообщаем, что в МВД России в течение первого полугодия 2017 года поступило 13 обращений с жалобами на действия сотрудников ГК «АСВ» при осуществлении расчетов и выплат заявителям денежных средств, находившихся на счетах кредитных организаций, у которых решением Центрального банка Российской Федерации отозваны соответствующие лицензии», — сообщили в министерстве.



В ведомстве уточнили, что обращения перенаправлены в органы внутренних дел соответствующих регионов «для принятия решения в соответствии с законом».

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