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С начала года МВД получило 13 жалоб на временную администрацию в «лопнувших» банках

3 август 2017 (17:04)

УрБК, Москва, 03.08.2017. В период с января по июнь 2017 года МВД получило 13 жалоб на действия временной администрации в банках, у которых отозвали лицензии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ.

Временную администрацию зачастую составляют сотрудники Агентства по страхованию вкладов.

«Сообщаем, что в МВД России в течение первого полугодия 2017 года поступило 13 обращений с жалобами на действия сотрудников ГК «АСВ» при осуществлении расчетов и выплат заявителям денежных средств, находившихся на счетах кредитных организаций, у которых решением Центрального банка Российской Федерации отозваны соответствующие лицензии», — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что обращения перенаправлены в органы внутренних дел соответствующих регионов «для принятия решения в соответствии с законом».

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