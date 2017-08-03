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Работа.ру: 38% екатеринбуржцев находятся в поиске работы более полугода

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В настоящее время 60% жителей Екатеринбурга находятся в поиске новой работы, при этом 37% из них трудоустроены в настоящий момент. Об этом сообщает пресс-служба портала «Работа.ру».



Треть опрошенных рассматривают вакансии менее месяца, четверть — от месяца до трех, каждый десятый — от трех месяцев до шести, в то время как 38% признались, что не могут никуда устроиться уже больше полугода.



При этом 37% екатеринбуржцев относится к процессу поиска работы как к обязанности или возможности решить свои проблемы. Для 27% опрошенных поиски работы похожи на обучение и саморазвитие. 13% убеждены, что собеседования помогают заводить новые знакомства и установить связи, а 5% воспринимают поиск работы, как увлекательную игру.



Большинство екатеринбуржцев (51%) являются специалистами с распространенными навыками. Каждый седьмой опрошенный является руководителем среднего или высшего звена. А вот специалистов с редкими, уникальными знаниями или умениями на рынке труда значительно меньше — всего 14%.



Почти половина екатеринбуржцев признались — им важно, чтобы работа помогала решить финансовые или жилищные проблемы. Четверть опрошенных хотят от новой работы саморазвития и профессионального роста, еще четверть — спокойствия и стабильности на рабочем месте, каждый десятый — ярких событий в жизни и впечатлений, а для 3% екатеринбуржцев важнее всего найти единомышленников среди коллег.

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