Новости дня
Минфин планирует увеличить закупки валюты в 640 раз
3 август 2017 (16:24)
УрБК, Москва, 03.08.2017. С 7 августа по 6 сентября Минфин в рамках операций по абсорбированию излишней ликвидности закупит валюту на 47,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стоит отметить, что по сравнению с июлем объем закупок вырастет в 640 раз.
Уточняется, что дополнительные по отношению к заложенным в бюджете нефтегазовые доходы в августе прогнозируются в размере 40,2 млрд руб.
В министерстве добавили, что в июле бюджет получил на 7,4 млрд руб. больше нефтегазовых доходов, преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара США к рублю, а также в силу превышения фактического объема добычи газа и экспорта нефтепродуктов.
В Минфине подчеркнули, что ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,07 млрд руб.
Стоит отметить, что по сравнению с июлем объем закупок вырастет в 640 раз.
Уточняется, что дополнительные по отношению к заложенным в бюджете нефтегазовые доходы в августе прогнозируются в размере 40,2 млрд руб.
В министерстве добавили, что в июле бюджет получил на 7,4 млрд руб. больше нефтегазовых доходов, преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара США к рублю, а также в силу превышения фактического объема добычи газа и экспорта нефтепродуктов.
В Минфине подчеркнули, что ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,07 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минфин сократит месячный объем покупки валюты более чем в 600 раз
- ЦБ: В январе население сократило покупки валюты на 42%
- Минфин приступил к покупке валюты на рынке
- В июле среди россиян спрос на валюту увеличился на 29%
- ЦБ: в 2013 году россияне купили иностранной валюты почти на 60 млрд рублей
Loading...