Новости дня

Минфин планирует увеличить закупки валюты в 640 раз

3 август 2017 (16:24)

УрБК, Москва, 03.08.2017. С 7 августа по 6 сентября Минфин в рамках операций по абсорбированию излишней ликвидности закупит валюту на 47,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что по сравнению с июлем объем закупок вырастет в 640 раз.

Уточняется, что дополнительные по отношению к заложенным в бюджете нефтегазовые доходы в августе прогнозируются в размере 40,2 млрд руб.

В министерстве добавили, что в июле бюджет получил на 7,4 млрд руб. больше нефтегазовых доходов, преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара США к рублю, а также в силу превышения фактического объема добычи газа и экспорта нефтепродуктов.

В Минфине подчеркнули, что ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,07 млрд руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...