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Минфин планирует увеличить закупки валюты в 640 раз

УрБК, Москва, 03.08.2017. С 7 августа по 6 сентября Минфин в рамках операций по абсорбированию излишней ликвидности закупит валюту на 47,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Стоит отметить, что по сравнению с июлем объем закупок вырастет в 640 раз.



Уточняется, что дополнительные по отношению к заложенным в бюджете нефтегазовые доходы в августе прогнозируются в размере 40,2 млрд руб.



В министерстве добавили, что в июле бюджет получил на 7,4 млрд руб. больше нефтегазовых доходов, преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара США к рублю, а также в силу превышения фактического объема добычи газа и экспорта нефтепродуктов.



В Минфине подчеркнули, что ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,07 млрд руб.

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