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В Тавде снесут незаконные постройки вдоль береговой линии озер Источное и Щучье

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В Тавдинском городском округе по постановлению суда будут снесены незаконные постройки вдоль береговой линии озер Источное и Щучье. Об этом сообщает пресс-служба Областного суда Свердловской области.



Напомним, в январе текущего года при проверке ландшафтного заказника «Среднинский бор» Тавдинский городской прокурор обнаружил несанкционированные постройки вдоль береговой линии озер Источное и Щучье: несколько деревянных изб и туалетов, вагончик, навес, автомобильную будку и баню. Эти бытовые постройки негативно влияют на окружающую среду, что противоречит основной цели заказника — обеспечение экологической безопасности, поэтому они подлежат сносу.



Искать владельцев незаконных построек прокурор начал через СМИ и Тавдинское отделение полиции, однако хозяин сооружений так и не нашелся. В качестве соответчиков по данному делу суд определил Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, государственное казенное учреждения «Тавдинское лесничество», департамент лесного хозяйства Свердловской области и ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области». Представитель последнего пояснил, что постройки на берегу озера Щучье принадлежат некоему Рыбакову Б. Мужчина привез их туда лично пять лет назад.



Повторный осмотр береговой линии показал, что все незаконные сооружения на озере Щучье Рыбаков добровольно убрал. Также исчезли несколько построек у озера Источное, но кто их вывез — неизвестно. Ответственного за демонтаж оставшихся сооружений предстояло определить в ходе судебного разбирательства.



Судом первой инстанции установлено, что охрана территории заказника осуществляется инспекторами ГБУ «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», подведомственного Министерству природных ресурсов Свердловской области. Решением суда министерство явилось надлежащим ответчиком по данному делу и ответственным за ликвидацию оставшихся построек.



Представители ведомства с таким решением суда не согласились и обратились с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, но вторая инстанция сочла решение Тавдинского районного суда верным и оставила его в силе.

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