Кризис
Максимальные ставки по вкладам в банках топ-10 снизились до 7,46%
3 август 2017 (15:27)
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам десяти российских банков в 3-й декаде июля 2017 года снизилось на 0,01% — до 7,46% годовых по сравнению с 7,47% годовых во 2-й декаде июня. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 3,5% выше средней максимальной. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания органа банковского надзора. Таким образом, на текущий момент внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 10,96% годовых.
В десятку банков, сайты которых мониторит ЦБ РФ, входят Сбербанк РФ, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 3,5% выше средней максимальной. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания органа банковского надзора. Таким образом, на текущий момент внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 10,96% годовых.
В десятку банков, сайты которых мониторит ЦБ РФ, входят Сбербанк РФ, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
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