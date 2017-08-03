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В Екатеринбурге за хищения 18,5 млн рублей будут судить руководство генподрядчика ЖК «Западный»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В Екатеринбурге перед судом предстанут руководители строительной компании ООО «ВВК», которая по договору генерального подряда возводила дома в ЖК «Западный». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, они обвиняются в хищении более 18,5 млн руб.



В сентябре 2016 года застройщик — ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения» — заключил с ООО «ВВК» договор генерального подряда на строительство ЖК «Западный» в Екатеринбурге, расположенного в квартале улиц Институтская — Барклая — Тимофеева — Ресовского — Серафимы Дерябиной.



При этом по договору лишь 10% от стоимости работ застройщик выплачивал генподрядчику денежными средствами, остальные 90% «ВВК» получало в виде паев на квартиры после разрешения на ввод здания в эксплуатацию.



«Необходимо отметить, что согласно условиям договоров паевого участия в строительстве, ООО «ВВК» могло передать свой пай третьему лицу только после выполнения определенных работ по строительству и с письменного согласия Правления ЖСК «Западный-1», — акцентируют в пресс-службе прокуратуры.



Строительство жилищного комплекса началось в октябре 2014 года, однако уже через год, после смены руководства, «ВВК» стала затягивать с выполнением работ по контракту.



В то же время новый директор строительной компании через сотрудников «ВВК», а также специалистов по продаже недвижимости от других организаций распространил информацию о наличии у генподрядчика квартир для продажи в ЖК «Западный» по цене ниже рыночной. Его заместитель, фактически не устроенный в штат компании, подготавливал бланки для договоров.



Впоследствии они заключали с гражданами предварительные договоры с обязательством по передаче в будущем права требования пая в виде квартир в ЖК «Западный». В результате своих мошеннических действий им удалось присвоить средства 10 пайщиков на общую сумму свыше 18,5 млн руб.



Сейчас директору ООО «ВВК» и его заместителю предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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