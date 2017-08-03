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Гендиректор «Уралтрансгрупп» отделался предостережением за загоревшуюся на ходу маршрутку
3 август 2017 (14:40)
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. Прокуратура завершила проверку информации о нарушении ООО «Уралтрансгрупп» требований безопасности при организации пассажирских перевозок.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверка была инициирована после возгорания во время рейса заднего колеса маршрутного автобуса № 014, обслуживаемого указанной транспортной компанией. Инцидент произошел 12 мая 2017 года вблизи перекрестка улиц Щорса и 8 Марта в Екатеринбурге.
Проверка показала ненадлежащее техническое состояние маршрутного автобуса. «Так, у транспортного средства был неисправен сальник задней правой ступицы, что привело к увеличению температуры ступичного подшипника и нагреву смазки ступицы», — отмечают в пресс-службе надзорного органа.
В связи с этим прокуратура внесла руководителю ООО «Уралтрансгрупп» представление с требованием устранить нарушение. В свою очередь, тот привлек к дисциплинарной ответственности механика, ответственного за контроль технического состояния транспорта.
Также перевозчик принял дополнительные меры по усилению контроля за исправностью транспортных средств. В результате прокуратура объявила генеральному директору указанной организации предостережение о недопустимости впредь нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверка была инициирована после возгорания во время рейса заднего колеса маршрутного автобуса № 014, обслуживаемого указанной транспортной компанией. Инцидент произошел 12 мая 2017 года вблизи перекрестка улиц Щорса и 8 Марта в Екатеринбурге.
Проверка показала ненадлежащее техническое состояние маршрутного автобуса. «Так, у транспортного средства был неисправен сальник задней правой ступицы, что привело к увеличению температуры ступичного подшипника и нагреву смазки ступицы», — отмечают в пресс-службе надзорного органа.
В связи с этим прокуратура внесла руководителю ООО «Уралтрансгрупп» представление с требованием устранить нарушение. В свою очередь, тот привлек к дисциплинарной ответственности механика, ответственного за контроль технического состояния транспорта.
Также перевозчик принял дополнительные меры по усилению контроля за исправностью транспортных средств. В результате прокуратура объявила генеральному директору указанной организации предостережение о недопустимости впредь нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.
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