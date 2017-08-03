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Более 275 тыс. чехлов для iPhone были отозваны из-за угрозы ожогов

3 август 2017 (14:19)

УрБК, Москва, 03.08.2017. Более 275 тыс. чехлов для iPhone с жидким наполнителем в виде блесток были отозваны после десятков случаев химических ожогов и воспаления кожи пользователей. Об этом сообщает «Газета.ру».

Комиссия по безопасности продукции потребителей США выпустила заявление, в котором сообщила, что в результате протечки таких чехлов, на задней панели которых располагается пустое пространство, заполненное жидкостью, около тридцати человек по всему миру получили ожоги. Опасные чехлы продавались в магазинах Henri Bendel, Tory Burch и Victoria's Secret.

Компания-производитель чехлов MixBin Electronics запустила процедуру отзыва своей продукции и пообещала вернуть деньги всем желающим.

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