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Центробанк снизил допустимую сумму подозрительных операций банков вдвое

УрБК, Москва, 03.08.2017. Банк России с IV квартала 2017 года понизил порог сомнительных операций клиентов банков с 2 млрд до 1 млрд руб. в квартал. Об этом сообщают «Ведомости».



Помимо этого, уменьшится допустимая доля в сомнительных сделок в операциях банков: с 3% до 2% от оборота по счетам клиентов (кроме частных лиц).

Отметим, это уже третье ужесточение за последние три года: летом 2014 года порог был снижен с 5 млрд до 3 млрд руб., а прошлой весной — до 2 млрд.



«Сомнительные операции — один из главных поводов для отзыва лицензий. Из более чем 320 банков, потерявших лицензии за последние четыре года, 70% участвовали в обслуживании теневой экономики и сомнительных операциях», — говорила в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



В I квартале регулятор выявил четыре банка с признаками высокой вовлеченности в проведении сомнительных операций. В прошлом году ЦБ находил по три-семь таких банков в квартал, а в середине 2013 года их было около 150.



Самый популярный способ вывода денег — контракты на международные перевозки грузов, туристические услуги, покупка прав на интеллектуальную собственность и ПО, указывает представитель ЦБ.



Банки проводят эти услуги через авансы по договорам импорта товаров в кредит, но фактически они в Россию не ввозятся. Обналичивают деньги банки чаще всего через карты физлиц, на которые фиктивные компании веерно зачисляют деньги. В ход зачастую идут и корпоративные карты юрлиц и ИП.



В конце июля ЦБ предупредил банки, что их клиенты стали снимать больше наличных с корпоративных карт, и рекомендовал устанавливать им лимит снятия денег в банкоматах — 100 тыс. руб. за операционный день.

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