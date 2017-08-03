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ЕВРАЗ ЗСМК начал выпускать арматуру по британскому стандарту

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. ЕВРАЗ ЗСМК освоил выпуск арматуры класса В500В диаметрами 10-40 мм в соответствии с британским стандартом. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Освоение нового вида продукции позволит ЕВРАЗу увеличить объемы производства экспортной арматуры и укрепить позиции на зарубежном рынке строительного проката.



«Пробная партия арматуры прошла все необходимые испытания в британском сертификационном центре CARES и полностью подтвердила соответствие стандарту BS 4449-2005. Британский стандарт предъявляет жесткие требования по выносливости — образец должен выдержать повторяющиеся цикличные нагрузки не менее 5 млн раз. Арматурный прокат периодического профиля класса В500В, произведенный на ЕВРАЗ ЗСМК из стали марок Ст3пс и 18Г2С, показал высокую выносливость. Это особенно важно при использовании арматуры на сложных инфраструктурных объектах, например, при строительстве мостов», — говорится в сообщении.



Арматура, произведенная по британскому стандарту, имеет хорошие перспективы. Данный стандарт востребован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, а также в Австралии и Новой Зеландии.

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