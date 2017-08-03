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В аэропорту Кольцово бесплатную парковку перенесли на новое место

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. Бесплатная парковка екатеринбургского аэропорта Кольцово сменила местоположение. Теперь желающим попасть на нее нужно свернуть перед аэропортом налево и проехать по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово.



Как сообщает пресс-служба УК «Аэропорты Регионов», бесплатная парковка рассчитана на 150 мест, 16 из которых предназначено для транспортных средств маломобильных групп населения. Чтобы попасть в терминал, пассажирам нужно будет воспользоваться подземным переходом.

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