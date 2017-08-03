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ФСБ пресекла деятельность преступной группы, продававшей оружие в УрФО
3 август 2017 (12:41)
УрБК, Москва, 03.08.2017. Федеральная служба безопасности РФ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей подпольное производство, а также сбыт боевого огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Центрального и Уральского федеральных округов. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
При попытке реализации огнестрельного оружия задержаны с поличным два активных участника указанной преступной группы.
«В результате проведенных обысков по адресам проживания задержанных из незаконного оборота изъято: 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше 150 боеприпасов различного калибра, значительное число основных частей, а также технологическое оборудование для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.
Следственным подразделением в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 УК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
При попытке реализации огнестрельного оружия задержаны с поличным два активных участника указанной преступной группы.
«В результате проведенных обысков по адресам проживания задержанных из незаконного оборота изъято: 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше 150 боеприпасов различного калибра, значительное число основных частей, а также технологическое оборудование для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.
Следственным подразделением в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 УК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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