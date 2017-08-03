Дайджест
В Бурятии на фестивале отравились 77 человек
3 август 2017 (12:43)
77 человек отравились на туристической базе в Кабанском районе в Бурятии, где проходит танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.
«По состоянию на 8:00 (3:00 мск) 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет», — сказано в сообщении.
В Роспотребнадзоре Бурятии заявили, что в целях установления причин и условий возникновения заболевания были проведены отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока. Деятельность туристического объекта временно приостановлена, а материалы направлены в суд.
«По состоянию на 8:00 (3:00 мск) 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет», — сказано в сообщении.
В Роспотребнадзоре Бурятии заявили, что в целях установления причин и условий возникновения заболевания были проведены отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока. Деятельность туристического объекта временно приостановлена, а материалы направлены в суд.
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