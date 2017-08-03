Дайджест
Стадион «Локомотив» в Москве может сменить название
3 август 2017 (12:42)
Футбольный стадион «Локомотив» будет переименован в «РЖД Арену». Об этом пишет газета «Известия».
Указывается, что арена сменит название накануне Дня железнодорожника — 5 августа.
«История футбольного клуба и «Российских железных дорог» неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом — сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника — Дня железнодорожника», — рассказал газете источник в стане футбольного клуба «Локомотив».
Указывается, что арена сменит название накануне Дня железнодорожника — 5 августа.
«История футбольного клуба и «Российских железных дорог» неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом — сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника — Дня железнодорожника», — рассказал газете источник в стане футбольного клуба «Локомотив».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Футболисты «Урала» впервые посетили строящийся стадион «Екатеринбург-Арена»
- Футбольный ЦСКА объявил название своего стадиона
- В РЖД не поддержали отставку главного тренера ФК «Локомотив»
- Путин посетил новый футбольный стадион «Спартак»
- Валерий Газаев может сменить Юрия Семина в Киеве
Loading...