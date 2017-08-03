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Стадион «Локомотив» в Москве может сменить название

Футбольный стадион «Локомотив» будет переименован в «РЖД Арену». Об этом пишет газета «Известия».



Указывается, что арена сменит название накануне Дня железнодорожника — 5 августа.



«История футбольного клуба и «Российских железных дорог» неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом — сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника — Дня железнодорожника», — рассказал газете источник в стане футбольного клуба «Локомотив».

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