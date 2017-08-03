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Американцам запретили посещать КНДР

Госдепартамент США заявил о вступлении с 1 сентября в силу запрета американцам посещать Северную Корею и потребовал от уже находящихся там граждан США покинуть эту страну. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Лента.ру».



Отмечается, что запрет будет действовать в течение ближайшего года. Исключения могут быть сделаны только журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.



О возможном запрете властей США своим гражданам на путешествия в Северную Корею стало известно 21 июля. Тогда сообщалось, что о введении запрета будет объявлено 27 июля и он вступит в силу через 30 дней.

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