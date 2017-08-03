Дайджест

Польша поддержала новые антироссийские санкции

3 август 2017 (12:42)

Польша приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о введении новых санкций против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.

«С момента аннексии Россией Крыма и начала агрессии против Украины ограничения (против России) вводились указами президента (США). Факт того, что теперь санкции были оформлены в форме законопроекта, который был поддержан подавляющим большинством Конгресса, дает надежду, что они окажутся более эффективными», — отметили в ведомстве.

Ранее в среду Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

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