Кризис
За год спрос на маткапитал в России сократился в четыре раза
3 август 2017 (12:32)
За I полугодие 2017 года в России выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала. Это составляет 23% показателя за аналогичный период прошлого года, следует из доклада Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета.
«Так, с начала 2017 года было выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23% аналогичного показателя 2016 года», — говорится в докладе.
В Пенсионном фонде России не считают проблемой сокращение количества выданных сертификатов более чем в четыре раза.
«Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — цитирует ТАСС представителя ПФР.
Ранее министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет — до 2023 года.
Напомним, материнский капитал — программа поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. руб. На эти средства можно улучшить жилищные условия, использовать на образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.
«Так, с начала 2017 года было выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23% аналогичного показателя 2016 года», — говорится в докладе.
В Пенсионном фонде России не считают проблемой сокращение количества выданных сертификатов более чем в четыре раза.
«Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — цитирует ТАСС представителя ПФР.
Ранее министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет — до 2023 года.
Напомним, материнский капитал — программа поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. руб. На эти средства можно улучшить жилищные условия, использовать на образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.
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