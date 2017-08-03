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Индекс деловой активности в сфере услуг РФ опустился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 03.08.2017. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле опустился до 52,6 пункта с июньского уровня в 55,5 пункта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные исследовательской организации Markit.



Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.



«Деловая активность в сфере услуг России продолжала расти в июле, хотя темпы роста заметно снизились с июня до минимальных за 14 месяцев. Тем не менее рост новых заказов был умеренным, а рост незавершенных заказов продолжился второй месяц подряд. Соответственно, на фоне более слабого расширения деловой активности и новых заказов степень оптимизма в сфере услуг была минимальной за прошедший период этого года», — приводятся в релизе слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса.



В то же время деловые ожидания упали до минимального уровня за прошедший период 2017 года, однако остались существенными в целом, отмечается в сообщении. Рост инфляции как отпускных, так и закупочных цен оценивается как умеренный, несмотря на ускорение. При этом темпы роста занятости и незавершенных заказов остались на уровне прошлого месяца.



Рост новых заказов в сфере услуг России был умеренным, и текущая серия роста, наблюдаемая с февраля 2016 года, продолжилась. Однако темпы роста показателя были минимальными за девять месяцев, поскольку некоторые компании столкнулись с уменьшением спроса на услуги. Рост новых заказов в обрабатывающих отраслях существенно повысился, и темпы роста были максимальными с января, отмечено в релизе.



Инфляционное давление осталось умеренным в июле. Рост занятости в компаниях сферы услуг продолжился седьмой месяц подряд, однако темпы роста были незначительными. В то же время в обрабатывающих отраслях занятость, наоборот, продолжила сокращаться пятый месяц подряд. Кроме того, темпы роста незавершенных заказов в июле практически не изменились с июня. Увеличение показателя происходит второй месяц подряд из-за роста новых заказов. Увеличение незавершенных заказов в обрабатывающих отраслях было максимальным с января 2003 года.

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