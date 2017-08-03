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ММК продолжает реализацию программы обучения персонала «Школа директора»
3 август 2017 (12:02)
УрБК, Магнитогорск, 03.08.2017. Механоремонтный комплекс (МРК) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) продолжает реализацию новой программы качественного обучения персонала. Об этом сообщает газета «Магнитогорский металл».
Состоялся второй выпуск руководителей предприятия, обучавшихся по программе «Школа директора». На круглом столе с участием директора ООО «МРК» Сергея Унру подвели и обсудили итоги обучения и ход реализации конкретных проектов.
«Проекты выпускников школы нацелены на решение самых актуальных задач предприятия. Главная из которых — повышение эффективности. К примеру, заместитель начальника цеха по производству ЦРМО-2 Алексей Ерёмин разработал проект выравнивания ритмичности производства и отгрузки готовой продукции. Он действует и уже приносит результаты. Энергетик ЦРМО-3 Андрей Лебедев защитил проект оптимизации энергетических затрат. И при этом — создания комфортной температуры в цехе в морозную зимнюю погоду. Окупаемость проекта — практически всего один отопительный сезон. Суть его — грамотное обустройство отопительных сетей и внедрение режима рекуперации», — говорится в сообщении.
Состоялся второй выпуск руководителей предприятия, обучавшихся по программе «Школа директора». На круглом столе с участием директора ООО «МРК» Сергея Унру подвели и обсудили итоги обучения и ход реализации конкретных проектов.
«Проекты выпускников школы нацелены на решение самых актуальных задач предприятия. Главная из которых — повышение эффективности. К примеру, заместитель начальника цеха по производству ЦРМО-2 Алексей Ерёмин разработал проект выравнивания ритмичности производства и отгрузки готовой продукции. Он действует и уже приносит результаты. Энергетик ЦРМО-3 Андрей Лебедев защитил проект оптимизации энергетических затрат. И при этом — создания комфортной температуры в цехе в морозную зимнюю погоду. Окупаемость проекта — практически всего один отопительный сезон. Суть его — грамотное обустройство отопительных сетей и внедрение режима рекуперации», — говорится в сообщении.
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