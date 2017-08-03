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За полгода россияне потратили на новые автомобили 890 млрд рублей
3 август 2017 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. За I полугодие 2017 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 890 млрд руб., что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Первое место по объему выручки на российском рынке по-прежнему удерживает японская марка Toyota, которая от продажи новых легковых автомобилей получила почти 100 млрд руб. — на 1% меньше, чем годом ранее. На втором месте располагается корейская KIA с показателем около 93 млрд руб. (рост на 37% в годовом выражении). Третью строчку рейтинга заняла отечественная LADA с выручкой в 75 млрд руб. — на 20% больше, чем годом ранее.
На четвертую позицию поднялся корейский Hyundai с результатом 73 млрд руб. (рост на 20%). Марка Mercedes-Benz, которая в прошлом году располагалась на третьей строчке, в этом году заняла лишь пятое после падения объема выручки на 8%, до 72 млрд руб. Показатели выручки остальных марок по итогам I полугодия 2017 года оказались ниже 70 млрд руб.
Первое место по объему выручки на российском рынке по-прежнему удерживает японская марка Toyota, которая от продажи новых легковых автомобилей получила почти 100 млрд руб. — на 1% меньше, чем годом ранее. На втором месте располагается корейская KIA с показателем около 93 млрд руб. (рост на 37% в годовом выражении). Третью строчку рейтинга заняла отечественная LADA с выручкой в 75 млрд руб. — на 20% больше, чем годом ранее.
На четвертую позицию поднялся корейский Hyundai с результатом 73 млрд руб. (рост на 20%). Марка Mercedes-Benz, которая в прошлом году располагалась на третьей строчке, в этом году заняла лишь пятое после падения объема выручки на 8%, до 72 млрд руб. Показатели выручки остальных марок по итогам I полугодия 2017 года оказались ниже 70 млрд руб.
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