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ФСК ЕЭС до конца года установит 8,8 тыс. стеклянных изоляторов на Урале

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») до конца 2017 года планирует установить 8,8 тыс. новых стеклянных изоляторов на линиях электропередачи на Урале. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Это повысит работу энергообъектов в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, в том числе выдачу мощности Верхнетагильской, Южно-Уральской и Челябинской ГРЭС.



В настоящее время на энергообъектах заменили 6,5 тыс. фарфоровых изоляторов на стеклянные. Работы проводятся на линиях 220 кВ «Фаленки — Бумкомбинат», «Фаленки — Тяговая», «Верхнетагильская ГРЭС — Тагил», «Курчатовская — Каменская», «Курчатовская — Окунево», «Верхнетагильская ГРЭС — Первомайская», «Козырево — Шумиха», «Южно-Уральская ГРЭС — Шагол», «Челябинская ГРЭС — Шагол» и 110 кВ «Киембай — Щербаковская».



«В отличие от фарфоровых, стеклянные изоляторы меньше подвержены загрязнениям, обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью. Дефекты стеклянной изоляции обнаруживаются визуально, без применения диагностических устройств, что позволяет обеспечить их своевременную замену и избежать внештатных ситуаций», — говорится в сообщении.

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