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По итогам I полугодия ПИФы на 13,2% обогнали по росту банковские вклады

УрБК, Москва, 03.08.2017. Объем средств физлиц в розничных ПИФах в I полугодии вырос на 18%, в доверительном управлении — на 25%, в то время как вклады в банках прибавили лишь 4,3%. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные «Эксперт РА».



По данным ВЦИОМ, любимым инструментом инвестиций для россиян по-прежнему остается вклад: как показал июньский опрос, 54% граждан считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке. В июне прошлого года таких было 33%. Объем вкладов населения в I полугодии 2017 года, по данным ЦБ, превысил 24 трлн руб. Объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций достиг, по данным «Эксперт РА», 6 трлн руб.



Но по динамике привлечения доверительному управлению и ПИФам удалось обогнать депозиты: объем вкладов за январь-июнь вырос на 4,3%, объем рынка доверительного управления — на 9%.



«Наибольший прирост обеспечил приток пенсионных накоплений в рамках переходной кампании, а также привлечение средств розничных и состоятельных частных клиентов», — рассказала «Банки.ру» директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Александра Таранникова.



Розничные ПИФы в I полугодии прибавили 18% (достигли 167 млрд руб.), при этом в лидерах остаются фонды облигаций — плюс 31,5 млрд руб., тогда как в фондах акций зафиксирован отток в 3,2 млрд руб. По данным Investfunds.ru, больше всех привлекли «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций» (8,5 млрд руб., доходность за год 12%), «Альфа-Капитал Облигации плюс» (4,7 млрд руб., 11,8%) и «Райффайзен — Облигации» (4,1 млрд руб., 9,95%).



Основной драйвер роста рынка доверительного управления и ПИФов — по-прежнему снижение ставок по депозитам в банках. Люди ищут альтернативы для вложений.



«Большим спросом пользуются облигационные ПИФы, которые успешно конкурируют с депозитами по показателям надежности и доходности. Смешанные фонды и фонды акций уступают по объемам притоков, но также имеют положительный баланс. Их докупают в портфели к фондам облигаций с расчетом на более длинный горизонт инвестирования», — говорит директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов.

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