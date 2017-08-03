Новости дня

За год спрос на маткапитал в России сократился в четыре раза

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. За I полугодие 2017 года в России выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала. Это составляет 23% показателя за аналогичный период прошлого года, следует из доклада Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета.



«Так, с начала 2017 года было выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23% аналогичного показателя 2016 года», — говорится в докладе.



В Пенсионном фонде России не считают проблемой сокращение количества выданных сертификатов более чем в четыре раза.



«Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — цитирует ТАСС представителя ПФР.



Ранее министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет — до 2023 года.



Напомним, материнский капитал — программа поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. руб. На эти средства можно улучшить жилищные условия, использовать на образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: