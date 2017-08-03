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Свердловский арбитраж оштрафовал «Евросеть» на 200 тыс. рублей
3 август 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В ходе внеплановой проверки ООО «Евросеть-Ритейл» в Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что компания реализует товары без необходимых документов, подтверждающих их безопасность.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Свердловской области, речь идет о сотовых телефонах, чехлах для смартфонов и планшетов, игрушках. В соответствии с действующим законодательством, продавец обязан иметь декларации или сертификаты соответствия, подтверждающие, что указанная продукция отвечает требованиям технических регламентов.
Однако требование инспектора Роспотребнадзора предоставить документы соответствия компания не выполнила. В связи с этим в отношении ритейлера составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.33 КоАП РФ «Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования» и передан в суд.
Арбитражный суд Свердловской области признал вину компании и оштрафовал ООО «Евросеть-Ритейл» на 200 тыс. руб.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Свердловской области, речь идет о сотовых телефонах, чехлах для смартфонов и планшетов, игрушках. В соответствии с действующим законодательством, продавец обязан иметь декларации или сертификаты соответствия, подтверждающие, что указанная продукция отвечает требованиям технических регламентов.
Однако требование инспектора Роспотребнадзора предоставить документы соответствия компания не выполнила. В связи с этим в отношении ритейлера составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.33 КоАП РФ «Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования» и передан в суд.
Арбитражный суд Свердловской области признал вину компании и оштрафовал ООО «Евросеть-Ритейл» на 200 тыс. руб.
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