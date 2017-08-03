Анонсы

Коротко о событиях дня

3 август 2017 (09:41)

В 15.00 в здании Екатеринбургского колледжа транспортного строительства (ул. Первомайская, 73) состоятся публичные слушания по строительству трамвайной линии в Академический.

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