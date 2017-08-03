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В Екатеринбурге во время марафона «Европа-Азия» изменят схему движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В Екатеринбурге во время III международного марафона «Европа-Азия» изменят схему движения транспорта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



Стартовый городок мероприятия будет расположен на площади 1905 года, в связи с чем стоянка автотранспорта будет запрещена с 00.00 5 августа до 00.00 7 августа 2017 года.



«Самые непродолжительные перекрытия коснутся центральной части города, по которой спортсмены пробегут в начале забега: движение по ней будет ограничено с 07.00 до 09.30 6 августа 2017 года», — говорится в сообщении.



Участники марафона начнут движение по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до площади Кирова; по площади Кирова, от проспекта Ленина до улицы Мира; по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской; по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова; по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.



Маршрут марафона от площади 1905 года по направлению к стеле «Европа-Азия» будет перерыт с 07.00 до 14.00 6 августа 2017 года, проспект Ленина на участке от улицы Вайнера до улицы 8 Марта — с 00.00 до 18.00 6 августа 2017 года.



В связи с перекрытиями дорог движение общественного транспорта будет скорректировано. Свой путь изменят 17 маршрутов трамваев, 9 маршрутов троллейбусов, 16 автобусных маршрутов ЕМУП «МОАП» и 33 автобусных маршрута на обслуживании коммерческих перевозчиков.

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