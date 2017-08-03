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Объем российского рынка широкополосного доступа в интернет вырос на 3,5%

УрБК, Москва, 03.08.2017. Объем российского рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте частных пользователей по итогам II квартала 2017 года составил 32,6 млрд руб., что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные исследования компании «ТМТ Консалтинг».



Число абонентов ШПД на конец июня составило 31,8 млн — это на 4,2% больше, чем во II квартале 2016 года, и на 0,6% больше, чем в I квартале 2017 года. Уровень проникновения ШПД вырос до 57% с 55% во II квартале прошлого года. Среднемесячный счет на одного абонента (показатель ARPU) составил 342 руб., почти не изменившись по сравнению со II кварталом 2016 года (343 руб.).



Во II квартале 2017 года структура российского ШПД-рынка не претерпела изменений, отмечают аналитики. При этом, как говорится в отчете, топ-5 интернет-провайдеров во II квартале 2017 года обслуживали 68% абонентов в России и 65% в Москве.

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