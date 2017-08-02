Кризис
С начала года в Челябинской области исключили из госреестра 10 тыс. недействующих компаний
2 август 2017 (17:59)
С начала 2017 года в Челябинской области из государственного реестра юридических лиц исключено 10 тыс. недействующих компаний, за прошлый год — почти 19 тыс. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной налоговой службы России.
«Изменения законодательства предоставили налоговым органам механизмы противодействия недобросовестным заявителям и сокращения числа фиктивных организаций. Регистрирующему органу законодательством предоставлено не только право проверки достоверности сведений, заявленных для включения в ЕГРЮЛ, но и в определенных случаях закреплена обязанность по проведению такой проверки. За семь месяцев текущего года в реестр внесены данные о недостоверности сведений в отношении почти 10 тыс. юридических лиц, в 2016 году — более 2 тыс. таких сведений», — говорится в сообщении.
За предоставление заведомо ложных сведений, либо за повторное предоставление недостоверных сведений в государственный реестр организаций в 2016 году в Челябинской области дисквалифицировано более 200 лиц, за первую половину нынешнего года — 89 человек.
«Изменения законодательства предоставили налоговым органам механизмы противодействия недобросовестным заявителям и сокращения числа фиктивных организаций. Регистрирующему органу законодательством предоставлено не только право проверки достоверности сведений, заявленных для включения в ЕГРЮЛ, но и в определенных случаях закреплена обязанность по проведению такой проверки. За семь месяцев текущего года в реестр внесены данные о недостоверности сведений в отношении почти 10 тыс. юридических лиц, в 2016 году — более 2 тыс. таких сведений», — говорится в сообщении.
За предоставление заведомо ложных сведений, либо за повторное предоставление недостоверных сведений в государственный реестр организаций в 2016 году в Челябинской области дисквалифицировано более 200 лиц, за первую половину нынешнего года — 89 человек.
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