Дайджест

Египет депортировал казахских студентов

2 август 2017 (17:35)

Служба национальной безопасности Египта депортировала из страны шестерых ранее задержанных казахстанских студентов на родину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, передает «Интерфакс».

«Только что в сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан нашей страны доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан», — заявил он.

Жайнаков отметил, что вечером 1 августа власти Египта связались с посольством Казахстана и сообщили о депортации казахстанцев.

«Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан», — отметил дипломат.

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