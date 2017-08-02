Дайджест
Египет депортировал казахских студентов
2 август 2017 (17:35)
Служба национальной безопасности Египта депортировала из страны шестерых ранее задержанных казахстанских студентов на родину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, передает «Интерфакс».
«Только что в сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан нашей страны доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан», — заявил он.
Жайнаков отметил, что вечером 1 августа власти Египта связались с посольством Казахстана и сообщили о депортации казахстанцев.
«Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан», — отметил дипломат.
«Только что в сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан нашей страны доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан», — заявил он.
Жайнаков отметил, что вечером 1 августа власти Египта связались с посольством Казахстана и сообщили о депортации казахстанцев.
«Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан», — отметил дипломат.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Международный аэропорт Астаны переименован в честь Назарбаева
- Встреча в Астане по Сирии отложена
- Авиасообщение с Египтом могут возобновить поэтапно, начиная с Каира
- Власти Египта попросили МИД РФ пересмотреть рекомендацию о нежелательности поездок граждан России в эту страну
- В Египте прошли массовые аресты чеченцев и ингушей
Loading...