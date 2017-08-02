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Во Французской Гвиане запустили ракету с двумя спутниками

2 август 2017 (17:35)

С космодрома Куру во Французской Гвиане была успешно запущена ракета-носитель Vega с двумя спутниками. Об этом сообщает портал «Газета.ру».

Старт ракеты состоялся в 4:59 мск. Запуск транслировался на сайте французской компании Arianespace.

Задачей запуска является выведение на орбиту двух спутников — OPTSAT-3000, предназначенного для министерства обороны Италии, и Venµs для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

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