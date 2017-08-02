Дайджест
Россия может сменить своего посла в Германии
2 август 2017 (17:34)
Действующего посла России в Германии Владимира Гринина в ноябре может сменить директор третьего европейского департамента российского МИДа Сергей Нечаев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«Нынешний посол России в ФРГ Владимир Гринин будет вынужден выйти на пенсию — в середине ноября ему исполнится 70 лет. На этом посту его сменит занимающий в настоящее время должность директора третьего европейского департамента МИД Сергей Нечаев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о кадровой ротации будет официально объявлено после того, как кандидатуру Нечаева рассмотрят профильные комитеты Госдумы и Совета федерации и указ о его назначении подпишет президент России Владимир Путин.
«Нынешний посол России в ФРГ Владимир Гринин будет вынужден выйти на пенсию — в середине ноября ему исполнится 70 лет. На этом посту его сменит занимающий в настоящее время должность директора третьего европейского департамента МИД Сергей Нечаев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о кадровой ротации будет официально объявлено после того, как кандидатуру Нечаева рассмотрят профильные комитеты Госдумы и Совета федерации и указ о его назначении подпишет президент России Владимир Путин.
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