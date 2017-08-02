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Россия может сменить своего посла в Германии

Действующего посла России в Германии Владимира Гринина в ноябре может сменить директор третьего европейского департамента российского МИДа Сергей Нечаев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.



«Нынешний посол России в ФРГ Владимир Гринин будет вынужден выйти на пенсию — в середине ноября ему исполнится 70 лет. На этом посту его сменит занимающий в настоящее время должность директора третьего европейского департамента МИД Сергей Нечаев», — говорится в сообщении.



Отмечается, что о кадровой ротации будет официально объявлено после того, как кандидатуру Нечаева рассмотрят профильные комитеты Госдумы и Совета федерации и указ о его назначении подпишет президент России Владимир Путин.

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