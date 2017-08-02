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Судебные приставы с начала года оштрафовали в РФ коллекторов на 2,5 млн рублей
2 август 2017 (17:17)
УрБК, Москва, 02.08.2017. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила сотни нарушений в работе коллекторских агентств за полгода с начала контроля их деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Дмитрия Аристова.
«Рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан по вопросам восстановления нарушенных прав и за разъяснениями законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности. По результатам проверок составлено 266 протоколов об административных правонарушениях, 91 из которых рассмотрен в судах. 74 виновных лица привлечены к административным штрафам на сумму более 2,5 млн руб.», — сказал Д. Аристов.
Он добавил, что за полгода ФССП внесла в реестр 130 коллекторских компаний.
«Рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан по вопросам восстановления нарушенных прав и за разъяснениями законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности. По результатам проверок составлено 266 протоколов об административных правонарушениях, 91 из которых рассмотрен в судах. 74 виновных лица привлечены к административным штрафам на сумму более 2,5 млн руб.», — сказал Д. Аристов.
Он добавил, что за полгода ФССП внесла в реестр 130 коллекторских компаний.
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