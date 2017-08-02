Департамент архитектуры согласовал проект Дворца дзюдо в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга согласовал проект многофункционального комплекса Дворца дзюдо в квартале № 44 первой очереди строительства Академического микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Согласно проекту, здание разместится напротив нового комплекса Уральского государственного медицинского университета на ул. Чкалова. По задумке разработчиков проекта, Дворец дзюдо будет интегрирован в Преображенский парк. Слева от здания раскинется площадь для проведения общественных мероприятий.Площадь застройки составит 8,6 тыс. кв. м., площадь самого трехэтажного здания — 15,6 тыс. кв. м. При дворце разместятся открытые и закрытые парковки для 316 автомашин и 20 автобусов.Трехэтажное здание будет выдержано в стиле японской традиционной архитектуры, перед его центральным фасадом разместятся символические ворота тории и фонтан. Задний фасад дворца будет выходить в парк, возвышаясь над его поверхностью на один этаж за счет перепада уровня ландшафта.На первом этаже будут паркинг и входная группа. Вход возможен и сразу на второй этаж — по лестницам и пандусам для людей с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже — зал соревнований, тренировочный зал, тренерские, раздевалки. На третьем будет оборудован тренажерный зал и вход на зрительские трибуны. Для зрителей предусмотрено 1 631 стационарное место, 880 мест на раздвижных трибунах. Дворец сможет принимать соревнования уровня чемпионата Европы.Допускается также проведение соревнований по другим единоборствам, теннису, баскетболу и гандболу, а также использование Дворца дзюдо как концертной площадки. В дальнейшем к дворцу со стороны парка могут быть пристроены гостиница и бассейн.