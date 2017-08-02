РМК презентовала свои проекты на EXPO 2017

Фото пресс-службы РМК

Фото пресс-службы РМК

Фото пресс-службы РМК

Русская медная компания (РМК) презентовала свои передовые проекты в рамках экспозиции Челябинской области на международной выставке EXPO 2017 в Астане (Казахстан). С помощью технологии виртуальной реальности посетители выставки могли совершить экскурсии на обогатительные фабрики и медеплавильные заводы РМК. Они расположены в четырех регионах России и Республике Казахстан. Виртуальные экскурсии компании стали одними из самых популярных во время проведения на EXPO 2017 тематической недели Челябинской области.Вице-президент Русской медной компании по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям Дмитрий Говоров сообщил, что РМК представила на выставке самые передовые технологии.«В Челябинской области сосредоточено большинство наших горнодобывающих и металлургических производств. Мы рады возможности познакомить посетителей и участников EXPO 2017 с передовыми технологиями наших предприятий, которые позволяют выпускать медную продукцию мирового уровня и бережно относиться к окружающей среде», — заявил Дмитрий Говоров.Как сообщили в пресс-службе РМК, на сегодняшний день на Южном Урале работают два металлургических предприятия РМК (завод «Карабашмедь» и «Кыштымский медеэлектролитный завод») и четыре компании, занимающиеся добычей и обогащением медной руды. Среди них Михеевский горно-обогатительный комбинат. Его строительство стало самым крупным инвестиционным проектом в сфере добычи меди и производства медного концентрата на постсоветском пространстве. В настоящее время это самый современный комбинат в отрасли.11 июля 2017 года входящее в Группу РМК АО «Томинский ГОК» начало освоение Томинского месторождения медно-порфировых руд в Сосновском районе Челябинской области. В перспективе на базе месторождения планируется возвести горно-обогатительный комбинат мощностью по переработке 28 млн т руды и производительностью 500 тыс. т медного концентрата в год.«Проект стоимостью более 65 млрд руб. обещает стать одним из самых масштабных в цветной металлургии России последних лет. Комбинат позволит создать в регионе дополнительно более 1,2 тыс. рабочих мест, создаст условия для социально-экономического развития близлежащих муниципальных образований и поможет решить одну их насущных экологических проблем Челябинской области — ликвидировать выработку Коркинского угольного разреза, самого крупного в Европе. Закладочный материал, который планируют изготавливать из хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, будет направляться в карьер, чтобы укрепить его борта и потушить развивающиеся эндогенные пожары», — сообщили в пресс-службе РМК.Отметим, что стенд Челябинской области на EXPO 2017 работал с 24 по 30 июля 2017 года. В рамках экспозиции на нем были представлены компетенции Южного Урала в области металлургии, машиностроения, энергетики, туризма, а также значимые социальные сферы — образование, медицина, культура и спорт. Проекты РМК заметно повысили привлекательность стенда региона на EXPO 2017.