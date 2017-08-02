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Арбитражный суд Уральского округа поддержал штраф УФАС к ПАО «Т Плюс» на 650 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области оштрафовать Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» на 650 тыс. руб. за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.



Ранее Свердловское УФАС обнаружило, что теплоснабжающая организация уклонилась от проверки готовности узла учета потребителя (ООО «УК «Созвездие») к эксплуатации. По версии антимонопольного органа, в условиях необоснованного сокращения срока действия допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии это ущемляет интересы потребителя.



УФАС потребовало от «Т Плюс» устранить нарушения. Для этого компании необходимо было опубликовать на официальном сайте разъясняющую документацию. Кроме того, УФАС оштрафовало поставщика тепла на 650 тыс. руб.



ПАО «Т Плюс» не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало его в суде. Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказали компании в удовлетворении заявленных требований. Арбитражный суд Уральского округа также оставил без изменения решение Арбитражного суда Свердловской области и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

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