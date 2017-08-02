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В Екатеринбурге пройдет чемпионат Уральского федерального округа по воркауту

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. В субботу, 5 августа, в Екатеринбурге пройдет чемпионат УрФО по воркауту — направлению фитнеса, основанного на упражнениях с нагрузкой собственным весом.



Как сообщает пресс-служба Русской медной компании — одного из организаторов, мероприятие соберет почти 50 спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.



Любители и профессионалы посоревнуются в дисциплинах «Силовой фристайл» и «Силовое троеборье». В частности, на первенстве продемонстрируют мастерство именитые спортсмены — чемпион мира 2013 года Руслан Миначов, серебряный призер чемпионата России 2013-2015 годов Андрей Сафин, участник топ-5 атлетов кубка мира по воркауту 2013 года Павел Белоглазов и чемпион УрФО по силовому троеборью 2015 года Иван Мышкин. Главный судья соревнований — абсолютный рекордсмен мира по отжиманиям от брусьев с дополнительным весом Геннадий Гарафутдинов.



«Зрителей и болельщиков ждут конкурсы и памятные сувениры от организаторов. Все желающие приобщиться к воркауту смогут пройти мастер-класс от атлетов мирового уровня», — сообщают в пресс-службе РМК.



Мероприятие начнется в 12.00 в воркаут-парке Русской медной компании в сквере за ТК «Дирижабль» (мкр-н Ботанический, ул. Академика Шварца).

Напомним, в 2017 году Русская медная компания выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты, которые соответствуют международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов будет построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 млн руб.

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