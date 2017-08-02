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В екатеринбургском БЦ «Арена» выставили на продажу помещение «Макдоналдса»

В Екатеринбурге выставили на продажу помещение в бизнес-центре (БЦ) «Арена», где ранее располагался ресторан «Макдоналдс». Объявление размещено на портале N1.Недвижимость.



Продавцом выступает «Агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс».



«Высокие потолки. Витринное остекление. Качественная дизайнерская отделка. Подсобные помещения. Несколько доступных парковок рядом с БЦ. Помещение подойдет под кафе или ресторан. Имеются все необходимые коммуникации. Зоны загрузки-выгрузки», — говорится в объявлении.



Стоимость объекта составляет 90 млн 420 тыс. руб. Общая площадь — 411 кв. м.



Отметим, что в мае 2017 года «Макдоналдс» закрыл ресторан в БЦ «Арена». В 2016 году компания закрыла точку в торговом центре Sila Voli.

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