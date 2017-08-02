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Рейс AZUR air Екатеринбург – Краби могли задержать из-за неисправных закрылок самолета

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. У самолета AZUR air, застрявшего в Кольцово, могли отказать закрылки. Об этом УрБК рассказала одна из пассажирок рейса Екатеринбург — Краби (Таиланд).



По ее словам, самолет изначально должен был вылететь по расписанию в 21.00 на остров Пхукет, но в итоге за сутки перевозчик изменил время вылета на 02.25 и аэропорт прилета на остров Краби. Однако пассажиры попали на борт только в 03.00.



«Нам сказали: «Пристегните ремни, мы готовимся к вылету». Все, думаем, полетим. Но через несколько минут нам сообщают, что, так как мы задержались, Кольцово не разрешает нам вылет. Стюарды все стали суетиться, и некоторые пассажиры слышали, что, оказывается, неисправны закрылки — об этом нам не говорили до 6 утра», — рассказала собеседница УрБК.



По ее словам, пассажиры три часа просидели в неисправном самолете, и только потом капитан судна объявил о неисправности, и всех 336 пассажиров направили обратно в аэропорт.



«Люди устроили настоящий бунт, сегодня еще день ВДВ, на борту были вдвшники, которые чуть не «порешили» представителя компании. Представитель компании мямлил нам, что самолет починят, и мы полетим. Но пассажиры требовали замены борта, так как поломка серьезная», — отмечает пассажирка рейса.



В итоге всех туристов расселили в отель и предоставили завтрак, после чего вылет был назначен на 14.00. Однако, по последней информации, его перенесли на 20.02.



«И это еще неизвестно, улетим ли мы. Они (представители авиакомпании — прим. ред.) отказываются предоставлять другой борт, в авиакомпании не берут трубку. В 9 вечера задержка самолета составит 24 часа. Это просто ужас. Огромный самолет, 336 пассажиров не могут улететь, у всех начались дни в отелях», — подытожила собеседница УрБК.



Стоит отметить, что авиакомпания AZUR air не в первый раз задерживает рейсы в Кольцово. В июле компания на 7,5 часов отложила самолет до болгарского Бургаса. С опозданиями возвращались в Екатеринбург туристы из Турции и Вьетнама.

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