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За год объем выданных на Южном Урале кредитов вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Во II квартале 2017 года банки Челябинской области выдали 180,1 тыс. кредитов общим объемом 22,35 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных в регионе кредитов выросло на 8%, а их общий объем — на 29%.



В целом за указанный период банки выдали в России 7,03 млн кредитов на общую сумму 1,02 трлн руб. По сравнению с прошлым годом количество кредитов снизилось на 2%, а общий объем вырос на 27%.

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