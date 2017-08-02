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Группа ЧТПЗ вложит 200 млн рублей в модернизацию производства труб нефтяного сортамента
2 август 2017 (13:47)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Группа ЧТПЗ начала модернизацию производства продукции нефтяного сортамента. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб. Модернизация оборудования позволит более чем в два раза увеличить производство OCTG труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями класса «Премиум».
«В рамках модернизации Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) будет дополнительно оснащен установками для обжатия концов труб и обработки резьбовых соединений, дробеструйной машиной для очистки внутренней поверхности продукции, устройством омеднения муфт и оборудованием для их изготовления. Программа будет реализована до конца I квартала 2018 года», — говорится в сообщении.
«Реализация инвестиционного проекта позволит Группе ЧТПЗ улучшить качество и увеличить объем выпускаемой высокотехнологичной продукции. Таким образом, компания продолжит наращивать поставки труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» для месторождений со сложными условиями добычи», — заявил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Группа ЧТПЗ поставляет трубы OCTG с премиальными резьбовыми соединениями с 2012 года. По итогам 2016 года их отгрузка увеличилась на 10%. В настоящее время компания осуществляет поставки продукции с резьбами класса «Премиум» первого и второго поколений.
Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб. Модернизация оборудования позволит более чем в два раза увеличить производство OCTG труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями класса «Премиум».
«В рамках модернизации Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) будет дополнительно оснащен установками для обжатия концов труб и обработки резьбовых соединений, дробеструйной машиной для очистки внутренней поверхности продукции, устройством омеднения муфт и оборудованием для их изготовления. Программа будет реализована до конца I квартала 2018 года», — говорится в сообщении.
«Реализация инвестиционного проекта позволит Группе ЧТПЗ улучшить качество и увеличить объем выпускаемой высокотехнологичной продукции. Таким образом, компания продолжит наращивать поставки труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» для месторождений со сложными условиями добычи», — заявил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Группа ЧТПЗ поставляет трубы OCTG с премиальными резьбовыми соединениями с 2012 года. По итогам 2016 года их отгрузка увеличилась на 10%. В настоящее время компания осуществляет поставки продукции с резьбами класса «Премиум» первого и второго поколений.
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