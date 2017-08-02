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МЭР сравнило развитие криптовалюты с глобальной финансовой пирамидой

УрБК, Москва, 02.08.2017. Развитие криптовалют на глобальном уровне напоминает финансовую пирамиду. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина.



«Зачастую цены на криптовалюту не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами», — сказал М. Орешкин.



«Надо их рассматривать не как валюты. Нужно их рассматривать как актив, и к стоимости этого актива относиться очень аккуратно», — заявил он.



Напомним, ранее биткоин разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash — из-за того, что разработчики криптовалюты 1 августа запустили новый протокол работы блокчейна SegWit2x.

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