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За I полугодие трансферный пассажиропоток через аэропорт Кольцово вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. В I полугодии 2017 года аэропортом Кольцово (входит в УК «Аэропорты Регионов») в качестве пересадочного узла воспользовалось 104 тыс. пассажиров, что на 29% превысило показатель аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба УК «Аэропорты Регионов».



Всего с посадкой в Екатеринбурге были совершены перелеты между 540 парами российских и зарубежных городов. В десятку самых популярных трансферных направлений вошли Москва — Новосибирск, Пекин — Прага, Пекин — Париж, Пекин — Рим, Санкт-Петербург — Красноярск, Санкт-Петербург — Новосибирск, Москва — Красноярск, Харбин — Париж, Москва — Душанбе и Москва — Худжанд.



«Возможности Кольцово в качестве трансферного узла во многом определяются его географическим положением, позволяющим рассматривать аэропорт для пересадки как при путешествии по России, так и при перелете из зарубежных азиатских стран в Европу, а также в качестве связующего звена для жителей постсоветского пространства с крупными российскими городами», — говорится в сообщении.

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