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В результате взрыва в мечети в афганском Герате погибли 29 человек

Число жертв взрыва в мечети в городе Герат на северо-западе Афганистана выросло до 29, более 60 человек пострадали. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителей властей.



Ранее сообщалось о 15 погибших. Уточняется, что террорист-смертник ворвался в мечеть и открыл стрельбу по прихожанам. После этого он привел в действие взрывное устройство.



6 июня в Герате в результате взрыва возле мечети погибли семь человек, 15 получили ранения. Бомба была спрятана в мотоцикле, припаркованном возле мечети XII века Джама Масджид. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву.

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