Дайджест
Трамп готов к военному решению проблемы КНДР
2 август 2017 (12:45)
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп готов к силовому решению проблем ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC, передает портал «Лента.ру».
По словам Грэма, Трамп не позволит Пхеньяну иметь баллистические ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США. «Если понадобится война чтобы остановить северокорейского лидера Ким Чен Ына — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Он сказал мне об этом прямо в лицо», — заявил сенатор.
29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».
По словам Грэма, Трамп не позволит Пхеньяну иметь баллистические ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США. «Если понадобится война чтобы остановить северокорейского лидера Ким Чен Ына — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Он сказал мне об этом прямо в лицо», — заявил сенатор.
29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».
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