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Служащие Банка Англии начали забастовку

Сотрудники Банка Англии начали первую за 50 лет забастовку. Они требуют повышения зарплаты. Об этом сообщает Reuters.



Стачка, в которой принимают участие сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал, продлится три дня. В этот период ожидается решение совета директоров 323-летнего банка по ключевой ставке, отмечает агентство.



Как сообщается, 15 человек собрались перед зданием центрального офиса банка в Лондоне. На некоторых были маски с лицом главы регулятора Марка Карни.

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