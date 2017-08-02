Дайджест
Служащие Банка Англии начали забастовку
2 август 2017 (12:44)
Сотрудники Банка Англии начали первую за 50 лет забастовку. Они требуют повышения зарплаты. Об этом сообщает Reuters.
Стачка, в которой принимают участие сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал, продлится три дня. В этот период ожидается решение совета директоров 323-летнего банка по ключевой ставке, отмечает агентство.
Как сообщается, 15 человек собрались перед зданием центрального офиса банка в Лондоне. На некоторых были маски с лицом главы регулятора Марка Карни.
Стачка, в которой принимают участие сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал, продлится три дня. В этот период ожидается решение совета директоров 323-летнего банка по ключевой ставке, отмечает агентство.
Как сообщается, 15 человек собрались перед зданием центрального офиса банка в Лондоне. На некоторых были маски с лицом главы регулятора Марка Карни.
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