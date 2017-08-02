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За год объем выданных на Среднем Урале кредитов вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Во II квартале 2017 года объем кредитов, выданных в Свердловской области, составил 33,39 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 31%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



При этом количество выданных в регионе кредитов за год снизилось на 1%: 220,46 тыс. ед. во II квартале 2017 года против 260,84 тыс. ед. в аналогичном периоде прошлого года.



В рейтинге регионов по объему выданных кредитов Свердловская область занимает четвертое место после Москвы с Московской областью, Санкт-Петербурга с Ленинградской областью и Краснодарского края. При этом по объему выданных ипотечных кредитов Средний Урал оказался в тройке лидеров, а по количеству автокредитов — лишь на 8 месте.



В целом за указанный период банки выдали в России 7,03 млн кредитов на общую сумму 1,02 трлн руб. По сравнению с прошлым годом количество кредитов снизилось на 2%, а общий объем вырос на 27%.

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