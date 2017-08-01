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Avito: В Екатеринбурге работу чаще всего ищут соискатели без опыта и студенты

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Во II квартале 2017 года самой популярной при поиске работы среди соискателей Екатеринбурга оказалась категория вакансий «Без опыта, студенты». Такие данные приводит в исследовании «Avito Работа».



Также в пятерку самых востребованных категорий вошли «Транспорт, логистика», «Продажи», «Строительство» и «Производство, сырье, с/х». На них пришлось 78% запросов контактов в разделе.



В целом число вакансий в Екатеринбурге по сравнению с I кварталом 2017 года выросло на 32%. Уральская столица заняла третье место среди городов-миллионников по этому показателю.



Средняя зарплата по вакансиям всех категорий составила 34,2 тыс. руб. в месяц. Это 69% от аналогичного показателя в Москве, где традиционно предлагают самые высокие зарплаты в России.



Самой высокой по Екатеринбургу на фоне столицы оказалась средняя зарплата в категории «Страхование», составившая 58,7 тыс. руб. в месяц. Это 106% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата была в сфере «Домашний персонал» — 20,3 тыс. руб. в месяц, или 39% московских зарплат в категории.

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