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ЦБ ужесточил критерии высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций

УрБК, Москва, 02.08.2017. Центральный банк России ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные регулятора.



ЦБ рекомендовал своим территориальными учреждениями применять новые критерии при оценке работы кредитных организаций за VI квартал 2017 года.



В частности, согласно новым критериям, банк считается вовлеченным к подозрительным операциям, если доля сомнительных наличных операций в дебетовых оборотах по счетам клиентов, а также доля сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юрлица превышает 2% за последний квартал (раньше порог был выше — 3%, и ЦБ учитывал безналичные операции только юрлиц).



А также если объем сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными средствами в совокупности превышает 1 млрд руб. за последний квартал (прежняя величина — 2 млрд руб.).

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